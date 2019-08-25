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Порошенко встретился с Волкером

Новости » Политика    25.08.2019 - 13:30
Порошенко встретился с Волкером
Фото: Петр Порошенко и Курт Волкер (из открытых источников)

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины

Председатель "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии ЕС.

Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой семерки.

Глава "Европейской солидарности" подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжения военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

Во время встречи Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.

Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета".

Также политики высказали предостережение против последних решений с признаками "политически мотивированных преследований", которые могут иметь негативные международные последствия для Украины. Также они отметили необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.

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Новости Украины Порошенко ПетрКурт ВолкерЕвропейская солидарность
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