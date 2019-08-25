Порошенко зустрівся з Волкером

Фото: Петро Порошенко та Курт Волкер (з відкритих джерел)

Порошенко подякував за підтримку України

Голова "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії ЄС.

Порошенко подякував за незмінну і тверду підтримку України з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої сімки.

Голова "Європейської солідарності" підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

Під час зустрічі Порошенко і Волкер наголосили на необхідності звільнення українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка і Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків.

Співрозмовники обговорили продовження тиску на Росію шляхом подальшого зміцнення санкцій, зокрема "азовського пакету".

Також політики висловили застереження проти останніх рішень з ознаками "політично-вмотивованих переслідувань", які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України та відзначено необхідність захисту свободи слова в Україні в умовах тиску на них.