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Порошенко встретился с Туском

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:13
Порошенко встретился с Туском
Фото: Туск и Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины

В ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии пятый президент Украины, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

Порошенко поблагодарил Туска за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

Выражена надежда, что новое руководство Европейского союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции.

Стороны обсудили последнее развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности Минских договоренностей.

Порошенко встретился с Туском

Туск и Порошенко отметили, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании осуществила украинская сторона, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом.

Политики подчеркнули, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Важное внимание во время встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине. Высказана глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличения давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская солидарность" и Европейской народной партией.

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