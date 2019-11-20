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Порошенко зустрівся з Туском

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:13
Порошенко зустрівся з Туском
Фото: Туск і Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подякував Туску за підтримку України

У ході робочого візиту до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії п’ятий президент України, голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Європейської солідарності".

Порошенко висловив вдячність Туску за його тверду багаторічну та самовіддану підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Висловлено сподівання, що нове керівництво Європейського союзу так само рішуче і наполегливо підтримуватиме Україну під час своєї каденції.

Сторони обговорили останній розвиток на Донбасі та відзначили необхідність подвоєння зусиль із забезпечення виконання Російською Федерацією безпекових вимог Мінських домовленостей.

Порошенко зустрівся з Туском

Туск та Порошенко відзначили, що переважну більшість останніх кроків у мирному врегулюванні було здійснено українською стороною, що без відповідних кроків Росії як держави-агресора не може вважатися достатнім прогресом.

Політики наголосили, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання РФ Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку внутрішньої ситуації в Україні. Висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з ознаками відновлення політично-вмотивованих переслідувань в Україні та збільшення тиску на свободу слова та ЗМІ.

Наприкінці зустрічі скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська солідарність" та Європейською народною партією.

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