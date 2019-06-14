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Порошенко встретился с проукраинскими активистами из Севастополя

Новости » Политика    14.06.2019 - 19:18
Порошенко встретился с проукраинскими активистами из Севастополя
Фото: Петр Порошенко встретился с активистами (eurosolidarity.org)

Встреча состоялась по случаю Дня Севастополя

В Открытом офисе партии “Европейская солидарность” лидер партии Петр Порошенко встретился с активистами, которые вынуждены были покинуть Крым из-за оккупации полуострова Российской Федерацией. Встреча состоялась по случаю Дня города Севастополя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщается, участник встречи Михаил Джамаль - волонтер, который отказался от российского гражданства. За свою активную проукраинскую позицию он попал в черные списки ФСБ, и вынужден был буквально с сумкой оставить Крым. Сейчас Михаил ведет несколько строительных проектов, объединяет вокруг себя вынужденных переселенцев из Крыма и принципиально не продает свои дома пророссийским гражданам.

Еще один участник встречи - Владимир Чекригин - активист, волонтер, правозащитник. Так же был вынужден уехать из Севастополя из-за преследования российских силовиков. Повсюду носит с собой флаг Украины с надписью "Севастополь".

Также во встрече приняли участие волонтер, народный герой Украины Марина Собко, общественные активисты Александр Тюряев и Валерий Макаев.

Порошенко подчеркнул, что освобождение Крыма является одним из приоритетов “Европейской солидарности”, и эта тема никогда не исчезнет с повестки дня партии вплоть до полной деоккупации Крыма. Он также подчеркнул, что после парламентских выборов фракция “Европейской солидарности” будет делать все, чтобы украинская власть и международные партнеры Украины давили на страну-агрессора и ужесточали санкции, которые в конце концов заставят Кремль освободить Крым от оккупации.

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