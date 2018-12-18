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Порошенко зустрівся із президентом ЄБРР

Новини » Політика    18.12.2018 - 03:31
Порошенко зустрівся із президентом ЄБРР
Фото: Порошенко зустрівся із президентом ЄБРР (president.gov.ua)

Порошенко привітав прийняття нової стратегії банку щодо України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сумою Чакробарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, президент привітав прийняття нової стратегії банку щодо України на 2018 – 2023 роки, що була погоджена Радою директорів ЄБРР у жовтні.

Порошенко відзначив важливість великих інфраструктурних та безпекових проектів, що впроваджуються із залученням коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, зокрема таких як Бескидський залізничний тунель, роботу над об’єктом "Укриття" та інші проекти у Чорнобильській зоні.

Також президент запропонував ЄБРР залучитися до фінансування цільових програм соціально-економічного розвитку українського Приазов’я.

Як зазначається, співрозмовники обговорили хід впровадження реформ в Україні, зокрема в сфері управління державними банками.Президент ЄБРР Чакрабарті запевнив, що банк буде підтримувати структурні зміни в Україні через інвестиції та фінансування інфраструктурних, муніципальних та інших важливих проектів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті, на якій закликав його подвоїти обсяги фінансування проектів та розширити сфери їх впровадження в Україні. 

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