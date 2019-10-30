Порошенко встретился с Епифанием

Фото: Порошенко и Епифаний (пресс-служба ЕС)

Порошенко поздравил Епифания с признанием Элладской церковью ПЦУ

Пятый президент Петр Порошенко встретился с митрополитом Епифанием и поздравил его с признанием Элладской церковью ПЦУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Также Порошенко поздравил Епифания с наградой Афинагора по правам человека (Athenagoras Human Rights Award) за 2019 год, которую митрополит получил недавно во время визита в США:

"Искренне радуюсь, что предстоятель нашей церкви, его труды, молитвы, так же как и Синода и всей церкви, были очень высоко оценены нашими американскими друзьями", - заявил Порошенко.

Митрополит Епифаний отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а вообще украинскую народу и тем, кто стремился эти три века иметь свою независимую поместную украинскую православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США "еще раз убедился, что мы имеем действительно стратегического партнера, который поддерживает волеизъявление украинского народа, и было засвидетельствовано, что Америка и впредь будет поддерживать истинное волеизъявление каждого украинца, который желает посещать ту церковь, которую он считает своей родной".

"Я верю, что в дальнейшем постепенно, шаг за шагом и другие церкви присоединятся к этому процессу, и мы со временем станем одной из признанных всеми православными церквями церковью. Подлинной церковью украинского народа", – отметил митрополит Киевский и всея Украины.