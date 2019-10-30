Порошенко зустрівся з Епіфанієм

Фото: Порошенко і Епіфаній (прес-служба ЄС)

Порошенко привітав Епіфанія з визнанням Елладською церквою ПЦУ

П'ятий президент Петро Порошенко зустрівся з митрополитом Епіфанієм і привітав його з визнанням Елладською церквою ПЦУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Також Порошенко привітав Епіфанія з нагородою Афінагора з прав людини (Athenagoras Human Rights Award) за 2019 рік, яку митрополит отримав нещодавно під час візиту до США:

"Щиро радію, що предстоятель нашої церкви, його труди, молитви, так само як і Синоду і всієї церкви, були дуже високо оцінені нашими американськими друзями", - заявив Порошенко.

Митрополит Епіфаній наголосив, що нагороду вручено не йому особисто як предстоятелю ПЦУ, а загалом українську народові і тим, хто прагнув ці три століття мати свою українську незалежну помісну православну церкву.

Він також зауважив, що під час візиту до США "ще раз пересвідчився, що ми маємо справді стратегічного партнера, який підтримує волевиявлення українського народу, і було засвідчено, що Америка і надалі підтримуватиме справжнє волевиявлення кожного українця, який бажає відвідувати ту церкву, яку він вважає своєю рідною".

"Я вірю, що надалі поступово, крок за кроком і інші церкви долучаться до цього процесу, і ми з часом станемо однією з визнаних всіма православними церквами церквою. Справжньою церквою українського народу", – зазначив митрополит Київський і всієї України.