Порошенко на встрече с "киборгом" Марченко: прошли там - преодолеем и сейчас

фото: Петр Порошенко с генералом Дмитрием Марченко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с "киборгом", генералом Дмитрием Марченко. Год назад Дмитрий Марченко вышел под залог из СИЗО по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Не верится, что уже прошел год, но я очень счастлив, что команда держится вместе в очень непростых условиях, и жизнь доказала абсолютную бессмысленность тех попыток и обвинений, которые люди с Антимайдана, команда Януковича, команда негодяев применила для того, чтобы разрушить построенную армию. Для того чтобы выбить такого человека как вы", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что за последний год преследования участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стало системным.

"Если бы это был только ваш случай, мой случай, а это и Рифмастер, и Таня Чорновол, и Маруся Зверобой, и София Федина. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитированными", - отмечает Порошенко.

Пятый президент выразил твердое убеждение, что все эти дела, как и дело Марченко, в конце концов развалятся. Он также напомнил, как год назад тысячи волонтеров собирали деньги на залог для боевого генерала.

"Даже вопрос не в том, что вы оказались на свободе, а насколько большое количество сотен, тысяч людей, которые считали, что это их дело, чтобы Марченко был на свободе - это была их личное и очень важное дело", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что когда будет возвращен залог, средства направят на помощь людям от пандемии коронавируса.

"У нас есть важная программа обеспечения кислородом всех областей Украины. Надеюсь и держу кулаки для того, чтобы быстрее решили дело и передали эту позицию на полезные благотворительные цели", - сказал Порошенко.

По словам Марченко, досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога.

"Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются", - говорит Дмитрий Марченко.

В свою очередь, Порошенко выразил восхищение выдержки Марченко, его любви к Украине.

"Я, господин генерал, прошу сохранять такой настрой. Легко никогда не было. Ни в Изварино, ни в ДАПе, ни в Министерстве обороны. Мы прошли там - преодолеем и сейчас. И будет у нас Рифмастер на свободе, и Кузьменко на свободе, и отразим мы Таню Чорновол. Я оптимист, и все у нас будет хорошо", - подытожил Порошенко.

Как известно, год назад Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку "киборга", генерала Дмитрия Марченко. Суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен.

За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остаток необходимой суммы внесла семья Порошенко.

Генерал Марченко отказывался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО.

"Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", - отметил тогда Порошенко.

18 декабря 2019 года генерал Марченко после внесения залога вышел из СИЗО.