Порошенко на встрече с главой ВК: мы против политически мотивированного правосудия

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине

Пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Высказано предостережение относительно количественного уменьшения состава Верховного суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна совместная с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - рассказал Порошенко.

На встрече стороны отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами.

Свой визит в Страсбург для участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом... Опубликовано Петром Порошенко Среда, 18 декабря 2019 г.

Также особое внимание Венецианская комиссия уделяет изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации и свободы средств массовой информации.

"Искренне поздравляю Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской уомиссии и благодарю за плодотворную беседу!", - подытожил пятый президент.