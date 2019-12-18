ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко на встрече с главой ВК: мы против политически мотивированного правосудия

Новости » Политика     18.12.2019 - 18:04
Порошенко на встрече с главой ВК: мы против политически мотивированного правосудия
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине

Пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Высказано предостережение относительно количественного уменьшения состава Верховного суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна совместная с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - рассказал Порошенко.

На встрече стороны отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами.

Свой визит в Страсбург для участия в заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом...

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 18 декабря 2019 г.

Также особое внимание Венецианская комиссия уделяет изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации и свободы средств массовой информации.

"Искренне поздравляю Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской уомиссии и благодарю за плодотворную беседу!", - подытожил пятый президент.

Порошенко встретился с киборгом Марченко Зеркаль о деле Порошенко: традиция преследования предшественников мне не нравится
Новости Украины Порошенко ПетрВенецианская комиссия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь