Порошенко на зустрічі із главою ВК: ми проти політично мотивованого правосуддя

Головною темою розмови Порошенко і Букіккіо стала судова реформа в Україні
П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Страсбурзі зустрівся з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.
На зустрічі сторони зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.
Свій візит до Страсбургу для участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом...Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 грудня 2019 р.
Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.
"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської комісії та дякую за плідну розмову!", - підсумував п'ятий президент.