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Порошенко на зустрічі із главою ВК: ми проти політично мотивованого правосуддя

Новини » Політика     18.12.2019 - 18:04
Порошенко на зустрічі із главою ВК: ми проти політично мотивованого правосуддя
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Головною темою розмови Порошенко і Букіккіо стала судова реформа в Україні

П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Страсбурзі зустрівся з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.

На зустрічі сторони зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.

Свій візит до Страсбургу для участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом...

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 грудня 2019 р.

Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.

"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської комісії та дякую за плідну розмову!", - підсумував п'ятий президент.

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