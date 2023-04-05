ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко: всі, хто любить Україну, мають об’єднатися навколо ПЦУ

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 20:08
Порошенко: всі, хто любить Україну, мають об’єднатися навколо ПЦУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що московський патріархат після 2014 року зробив свій вибір, і цей вибір - проти незалежної України. Православні віряни мають об’єднатися навколо ПЦУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв’ю "5 каналу".

Водночас за його словами, колаборанти і зрадники з московського патріархату мають відповідати за свою підривну діяльність перед законом.

"Ми не маємо зупинитися ні перед чи, що створює загрозу державі - підривна робота, яка розповсюджує російські наративи, яка підриває єдність українців, яка розколює українців. Я точно знаю, що є величезна кількість і монахів, священників, які щиро і по-справжньому вірять у Бога. Але вони мають для себе зробити вибір - вони з Україною чи з дияволом. І якщо вони оберуть диявола в обличчі росії, вбивці путіна і його підручного Кіріла, то їм нема місця у церкві", - заявив Порошенко.

Політик переконаний: задля збереження країни ми маємо зберегти єдність, маємо забезпечити єдину Православну церкву України. Всі, хто любить Україну, мають об’єднатися в цій церкві і це буде правильний вихід", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 2 квітня священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому. Після цього храм перейшов до ПЦУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко ПЦУ
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні