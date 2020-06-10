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Порошенко после вручения подозрения пришел к Венедиктовой

Новости » Политика     10.06.2020 - 13:37
Порошенко после вручения подозрения пришел к Венедиктовой
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В кабинет генпрокурора также пришли нардепы от "ЕС" и адвокаты Порошенко

Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко после вручения подозрения пришел к генпрокурору Ирине Венедиктовой. На встрече также присутствуют нардепы и адвокаты Порошенко.

Видео встречи с генпрокурором транслирует телеканал "Прямой".

В частности, Порошенко настаивает на незаконности объявления подозрения, поскольку, по его словам, подозрение ему должна была вручить лично генпрокурор. Венедиктова ему ответила, что давления на политическую оппозицию нет.

"Что касается вопроса о вручении подозрения народному депутату Порошенко, то мной было подписано такое подозрение и подписано поручение прокурору его вручить… Поэтому я считаю, что мы действовали абсолютно законно", - отметила она.

Венедиктова подчеркнула, ее действия могут быть обжалованы, если они расцениваются как незаконные.

Напомним, сегодня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения скандального Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Отметим, в октябре 2018 года стало известно, что Семочко не проходил специальную проверку перед назначением на должность.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрподозрениеИрина Венедиктова
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