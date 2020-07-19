Порошенко во время Зарваницкого паломничества: Господь защищает Украину

Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в юбилейном Зарваницком паломничестве. В этом году впервые паломничество в Марийском духовном центре Зарваница также происходило в онлайн формате.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня исторический день. Потому что сегодня 25-я годовщина первого Зарваницкого паломничества, которую Мирослав-Иван Любачивский 25 лет назад сделал здесь, на этом святом месте", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден, что Господь защищает Украину, "потому что всю ту лавину, которую украинская земля, украинский народ получает от страны-агрессора за последние 6 лет - без Божией помощи, без того, чтобы Господь услышал наши молитвы, нам было бы преодолевать гораздо тяжелее".

"Мы освободим нашу землю. Мы освободим и Донбасс, мы освободим Крым с Божьей помощью. Мы преодолеем коронавирус. Мы преодолеем те вопиющие проблемы, которые сейчас есть в экономике, в разрушении реформ, в разрушении децентрализации, разрушения армии. Мы защитим наш украинский язык. Вы видели, что было позавчера, но мы как парламентский спецназ защитили язык. Мы защитили право украинцев молиться Господу на украинском языке. И мы в дальнейшем будем решительно защищать Украину", - добавил лидер "Европейской солидарности".

Кроме того, после литургии состоялась встреча Порошенко и предстоятеля УГКЦ Блаженнейшего Святослава (Шевчука).

Напомним, 25 лет назад состоялась первое Всеукраинское паломничество в Зарваницу, на которой Блаженнейший Патриарх Мирослав-Иван Любачивский совершил акт посвящения украинского народа под покров Пресвятой Богородицы.

20 лет назад во время Всеукраинского паломничества состоялось освящение Собора Зарваницкой Божьей Матери.