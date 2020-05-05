Порошенко: врачи дали негативную оценку власти за подготовку к эпидемии

Власть провалила подготовку к эпидемии на уровне медицинских учреждений, это признают две трети врачей в Украине, а количество тестов на коронавирус должно быть увеличено минимум в десять раз, иначе карантинные ограничения уничтожат экономику государства. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

"Обнародован опрос врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. И 65% всех врачей Украины считают действия украинской власти по противодействию пандемии негативными, оценивая их по 5-ти бальной системе на единицу или двойку", - сказал Порошенко.

По его мнению, другой оценки и не могло быть, поскольку в начале года правительство не препятствовало вывозу из Украины миллионов защитных масок, которые продавались по цене 80 копеек.

"Мы создали временную следственную комиссию, передали документы в правоохранительные органы. Вы думаете, кого-то привлекли к ответственности? Нет. Не нашли нарушений", - добавил Порошенко.

Теперь, отмечает Порошенко, как и в 2014-м году на защиту армии, сегодня на защиту медиков стали волонтеры и меценаты, которые объединяют усилия и помогают стране.

"В Украину завезено средствами благотворителей 170 тысяч защитных костюмов. Дополнительно еще 130 тысяч завезла наша команда из Кореи и Китая. Все защитные костюмы были распределены совместно с Министерством здравоохранения по ключевым опорным больницам, потому что наша цель - защитить врачей", - отметил лидер "ЕС".

Кроме того, Порошенко убежден, количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличена минимум в десять раз.

"Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Если вопрос организационной, то тоже скажите. Каждый пациент, который обращается к врачу, - должен пройти тестирование. Протестировано за все время - около 100 тысяч. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - сказал Порошенко.

Он также отмечает, что лаборатория стоит от 17 тысяч долларов, а один тест в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов.

"И уже 150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела ни одной остановки с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены сегодня рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?" - подытожил пятый президент.

Напомним, по состоянию на 5 мая, за все время эпидемии в Украине подтверждено 12 697 случаев заражения COVID-19, умерли от осложнений 316 украинцев, 1875 выздоровели.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая.