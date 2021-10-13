Порошенко возле Офиса генпрокурора: власть фабрикует дела за события 2014 года

Вместе с народными депутатами от "ЕС" и "Голоса" Порошенко потребовал у ОГПУ встречи с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

"В ноябре 2014 года этот вопрос (о поставках угля, - ред.) был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительством, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не ушли за деньги России в наемники", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что с ноября 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России.

"С ноября 2015 года была приостановлена покупка российского газа, и с того времени никто уже не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможность делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни одного счета не было открыто. Хочу подчеркнуть, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена очень большая цена тем, кто это сейчас делает", - добавил политик.

По его словам, своими действиями они спасали страну в 2014-2019 годах.

"Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированной территории - это тоже финансирование терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией", - резюмировал Порошенко.