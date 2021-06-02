UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей за 2020 год, - ОПОРА

Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году. Политик осуществил их 14 на общую сумму 739 тысяч гривен.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук, а также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров Фонда Порошенко и компании Roshen более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тысяч наборов отправлено в регионы.

Сейчас фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн грн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Петр Порошенко во время поездки на Донбасс передал 108-му батальону 10 ОГШБ комплект видеонаблюдения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко Петрблаготворительность