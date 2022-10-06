Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: потрібне повне ембарго на російський експорт
П'ятий президент Петро Порошенко закликав Євросоюз запровадити повне ембарго на російський експорт. Він зауважив, що восьмий пакет санкцій - крок у вірному напрямку, однак потрібні більш жорсткі заходи у відповідь на дії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної перемоги", - заявив Порошенко.
На його думку, необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго Російської Федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією.
"Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація Росії та глобальна антипутінська коаліція", - додав Порошенко.
Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.
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