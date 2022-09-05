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Порошенко с волонтерами за полгода направил на помощь ВСУ 46 млн долларов

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Понедельник 05 сентября 2022 21:18
Порошенко с волонтерами за полгода направил на помощь ВСУ 46 млн долларов Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

За полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры ОО "Справа громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"С 24 февраля мы сосредоточили свои усилия на трех направлениях. В парламенте наша команда неуклонно придерживается принципа внутреннего единства. Еще один приоритет - укрепление международной поддержки Украины. И самое главное - сделать все для поставок вооружения, средств защиты, бронетехники и беспилотников для ВСУ", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что фонд получил контракт, закупил и доставил в Украину и уже передал десантникам 11 современных итальянских броневиков MLS SHIELD. Еще будут британские БМП Spartan, на них уже получены лицензии и они уже выкуплены.

Он также отметил, что приоритетом является оснащение ВСУ современной техникой - беспилотниками и военными работами.

"Проект Poseidon с оперативными беспилотниками, который называется "глаза арты", и который совместно с" делом общин" позволяет нашей артиллерийской разведке по всему фронту видеть и уничтожать российские склады боеприпасов, российские скопления техники и живой силы, российские штабы", - добавил он.

Еще одна новинка для ВСУ - робот для эвакуации раненых. Этот проект Фонд Порошенко реализует совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры".

"Судьба Украины, судьба каждого из нас решается теперь на фронте. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы укрепить ВСУ перед решающими боями. Я хочу поблагодарить тех сотен и тысяч людей, которые вовлечены в организацию системы помощи от "Справа громад". И поблагодарить тех десятков тысяч людей, которые откликаются на наши призывы и включаются в эту помощь - деньгами, волонтерским трудом. Вместе мы победим врага", - резюмировал Порошенко.

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