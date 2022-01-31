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Порошенко: внутренние политические войны играют на руку врагу

Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть заняться защитой государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко также утверждает, что все показания по "угольному делу" исчерпывающе дал следствию.

"Еще раз подчеркиваю: все эти более ста дел не имеют ничего общего ни со здравым смыслом, ни с правом и являются политически мотивированными", - убежден Порошенко.

Он также призвал власть усилить обороноспособность страны на фоне данных международных разведок об усиленных приготовлениях россиян к полномасштабному вторжению в Украину.

Напомним, 31 января бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но он отказался от дачи показаний.

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Петр Порошенко