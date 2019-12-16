Порошенко внес 19 млн грн залога за киборга Марченко

Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который находится в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Порошенко.

Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остаток необходимой суммы внесла семья Порошенко.

Благотворительный концерт группы "Ot Vinta" #FreeMarchenko Опубликовано Европейская Солидарность Понедельник, 16 декабря 2019 г.

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, который организован против волонтеров, добровольцев, наших воинов, которые защитили Украину против российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни одного шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - сказал Порошенко во время благотворительного концерта группы Ot Vinta.

Он также сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку до того генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО.

"Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", - отметил Порошенко.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как не дрогнула рука у ГБР, когда они подписывали открытие дела по Маруси Звиробий, по Федине. По морякам, которые пошли по Керченскому проливу. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден, что главная цель "преследования патриотов" – это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет.

"Их цель – не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель – переписать историю последних 5 лет нашего с вами государства. Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир – это реваншизм, путинизм, за волосы возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", – отметил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко" хорошо известны и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления:

"Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы".

Порошенко поблагодарил каждому, кто не остался в стороне от этой акции и присоединился к сбору средств. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.