Порошенко: вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав зберегти гідне грошове забезпечення українським військовим. Він наголосив: зараз, як і рік тому, всі можливі ресурси мають бути спрямовані на ЗСУ, від яких залежить перемога України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

"Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини нам потрібні не колись - потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних сил України. І так само, як ми вимагали рік тому 50 мільярдів гривень для Збройних сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими. Ми просимо поставити законопроект №9006 зараз", - закликав Порошенко.