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Порошенко: требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были нетронутыми

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Четверг 23 февраля 2023 20:28
Порошенко: требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были нетронутыми Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал сохранить достойное денежное довольствие украинским военным. Он подчеркнул, что сейчас, как и год назад, все возможные ресурсы должны быть направлены на ВСУ, от которых зависит победа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

"Самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы, танки, бронемашины нам нужны не когда - нужны сейчас для того, чтобы весной обеспечить наступление Вооруженных сил Украины. И так же, как мы требовали год назад 50 миллиардов гривен для Вооруженных сил, да и сейчас мы требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были неприкосновенными. Мы просим поставить законопроект №9006 сейчас", - призвал Порошенко.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

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