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Порошенко вимагає повернути доплати 30 тисяч військовим і змінити закон про Конституційний суд

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Понеділок 06 лютого 2023 16:47
Порошенко вимагає повернути доплати 30 тисяч військовим і змінити закон про Конституційний суд Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав повернути скасовані доплати військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

"Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи - те, чого не вистачало", - сказав Порошенко.

Він також закликав Верховну раду внести зміни до закону про Конституційний суд і привести його у відповідність із європейськими стандартами. Порошенко нагадав, що законопроект "Європейської солідарності" відповідав усім вимогам, однак Верховна Рада підтримала варіант, який віддаляє євроінтеграцію України.

"Зараз ми вимагаємо поставити до порядку денного закон про Конституційний суд і проголосувати його в редакції, яка відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, і Європейської Комісії. Бажано було б це зробити до Саміту", - додав Порошенко.

Він нагадав, що 90% українців підтримують членство нашої держави у Європейському союзі.

"Зараз ми вимагаємо поставити до Порядку денного закон про Конституційний суд і проголосувати його в редакції, яка відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, і Європейської Комісії. Бажано було б це зробити до Саміту", - зауважив Порошенко.

Він нагадав, що 90% українців підтримують членство нашої держави у Європейському Союзі.

Політик також закликав імплементувати закон щодо перейменування РПЦ в Україні. "Прийняте рішення Конституційного суду щодо використання назви російської православної церкви. Ми маємо негайно імплементувати цю норму", - резюмував Порошенко.

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