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Порошенко требует вернуть доплаты 30 тысяч военным и изменить закон о Конституционном суде

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Понедельник 06 февраля 2023 16:47
Порошенко требует вернуть доплаты 30 тысяч военным и изменить закон о Конституционном суде Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал вернуть отмененные доплаты военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

"Нас очень возмущает ситуация, когда некоторые пытаются снять по 30 тысяч гривен с украинских военнослужащих якобы для экономии бюджетных средств. 30 тысяч гривен с военнослужащих, которые даже карточку с собой на фронт не забирают. А бойцы ТрО и резерва за эти средства покупают форму, броники, шлемы - то, чего не хватало", - сказал Порошенко.

Он также призвал Верховную раду внести изменения в закон о Конституционном суде и привести его в соответствие с европейскими стандартами. Порошенко напомнил, что законопроект "Европейской солидарности" отвечал всем требованиям, однако Верховная Рада поддержала вариант, отдаляющий евроинтеграцию Украины.

"Сейчас мы требуем поставить в повестку дня закон о Конституционном суде и проголосовать его в редакции, соответствующей рекомендациям Венецианской комиссии, и Европейской Комиссии. Желательно это сделать в Саммит", - добавил Порошенко.

Он напомнил, что 90% украинцев поддерживают членство нашего государства в Европейском союзе.

"Сейчас мы требуем поставить в Повестку дня закон о Конституционном суде и проголосовать его в редакции, соответствующей рекомендациям Венецианской комиссии, и Европейской Комиссии. Желательно это сделать в Саммит", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что 90% украинцев поддерживают членство нашего государства в Европейском Союзе.

Политик также призвал имплементировать закон о переименовании РПЦ в Украине. "Принято решение Конституционного суда по использованию названия русской православной церкви. Мы должны немедленно имплементировать эту норму", - резюмировал Порошенко.

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