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Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Порошенка разом з волонтерами везе для бригад ЗСУ 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні. Також бійцям передали пересувну автомобільну майстерню (ПАРМ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.

Майстерні на базі британської вантажівки DAF обладнані необхідним устаткуванням - тут є і генератори, і компресори, верстати, а також крани і лебідки для евакуації військової техніки.

"П’ять крутих, нових, щойно вироблених нашою командою пересувних автомайстерень. Я думав, що черг більших, ніж за лазнями, не буде. Але якщо обирати, хлопці просять ПАРМ. На фронті ця майстерня буде робити ремонт, і не потрібно буде евакуювати підбиту техніку в тил", - пояснює Порошенко.

Також у війська відправляють і чергову партію лазне-пральних комплексів - одразу 10 одиниць.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 17 млн грн. Це - спільна кооперація донаторів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка.

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