ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 21:51
Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Порошенка разом з волонтерами везе для бригад ЗСУ 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні. Також бійцям передали пересувну автомобільну майстерню (ПАРМ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.

Майстерні на базі британської вантажівки DAF обладнані необхідним устаткуванням - тут є і генератори, і компресори, верстати, а також крани і лебідки для евакуації військової техніки.

"П’ять крутих, нових, щойно вироблених нашою командою пересувних автомайстерень. Я думав, що черг більших, ніж за лазнями, не буде. Але якщо обирати, хлопці просять ПАРМ. На фронті ця майстерня буде робити ремонт, і не потрібно буде евакуювати підбиту техніку в тил", - пояснює Порошенко.

Також у війська відправляють і чергову партію лазне-пральних комплексів - одразу 10 одиниць.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 17 млн грн. Це - спільна кооперація донаторів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка.

Порошенко везе військовим 25 одиниць техніки - тягачі, автомайстерні та мобільні лазні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії