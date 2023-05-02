Порошенко везет военным 25 единиц техники - тягачи, автомастерские и мобильные бани

Фонд Порошенко вместе с волонтерами везет для бригад ВСУ 25 единиц техники - тягачи, автомастерские и мобильные бани. Также бойцам передали передвижную автомобильную мастерскую (ПАРМ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook .

Мастерские на базе британского грузовика DAF оборудованы необходимым оборудованием - здесь есть и генераторы, и компрессоры, станки, а также краны и лебедки для эвакуации военной техники.

"Пять крутых, новых, только что произведенных нашей командой передвижных автомастерских. Я думал, что очередей больше, чем за банями, не будет. Но если выбирать, ребята просят ПАРМ. На фронте эта мастерская будет делать ремонт, и не нужно будет эвакуировать подбитую технику в тыл", - объясняет Порошенко.

Также в войска отправляют и очередную партию банно-прачечных комплексов - сразу 10 единиц.

Общая стоимость этой партии техники превышает 17 млн грн. Это совместная кооперация донаторов ОО "Справа общин" и Фонда Порошенко.