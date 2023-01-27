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Порошенко везе великий вантаж у бригади ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи", - показує Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія Roshen спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн гривень. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн гривень.

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