Порошенко везе великий вантаж у бригади ЗСУ
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи", - показує Порошенко.
У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.
Нагадаємо, починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія Roshen спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн гривень. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн гривень.
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