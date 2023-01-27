Порошенко везе великий вантаж у бригади ЗСУ

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи", - показує Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.