Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовил очередной большой груз для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Уходим через несколько часов на Восток. Это наш подарок 77-й бригаде. Десантники, которые сейчас ведут бои в Бахмуте. Это полноприводные, артиллерийские ДАФы", - показывает Порошенко.

В бригады также передают партию генераторов, самые мощные способны снабжать током весь штаб.