Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ
Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовил очередной большой груз для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Уходим через несколько часов на Восток. Это наш подарок 77-й бригаде. Десантники, которые сейчас ведут бои в Бахмуте. Это полноприводные, артиллерийские ДАФы", - показывает Порошенко.
В бригады также передают партию генераторов, самые мощные способны снабжать током весь штаб.
Напомним, начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания Roshen направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн гривен. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Справа громад" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", достигла 2 млрд 100 млн гривен.
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