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Порошенко везе для бригад на південному фронті 10 вантажівок з допомогою

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами везе 10 вантажівок DAF для бригад на південному фронті та допомогу для жителів Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Перш за все нашої допомоги потребують ЗСУ. І ми знову їдемо на південь, у звільнений Херсон. Веземо 5 автомобілів для героїв штурму Херсона 46–ої десантної бригади, веземо машини в окремий розвідбат Оперативного командування "Південь" веземо в батальйон логістики командування Десантно-штурмових військ, у 123-тю бригаду територіальної оборони Миколаївської області, веземо в 61-шу, де служать наші друзі, члени нашої команди, наші герої. Веземо в ЗСУ, тому що нічого важливішого зараз за нашу перемогу немає", - заявив Порошенко.

Він також подякував українцям, які перераховуть кошти для ЗСУ на рахунки ГО "Справа громад". Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

Усього з 24 лютого фонд спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн.

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