Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh

Пʼятий президент Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій - найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, складає близько 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ - а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" - вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", - заявив Порошенко.