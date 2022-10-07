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Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh

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П'ятниця 07 жовтня 2022 21:15
Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh Фото: Петро Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій - найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, складає близько 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ - а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" - вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

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