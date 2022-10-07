Порошенко везет из Британии для ВСУ крупнейший танковый тягач Oshkosh
Пятый президент Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном составе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .
"Машина имеет нулевой пробег, новая, надежная, с очень редким трейлером-прицепом. И делается это все для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет около 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и "Леопарды", и "Абрамсы" – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить", - заявил Порошенко.
Напомним, 14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.
Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.
Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.
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