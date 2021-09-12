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Порошенко: Верховная рада должна немедленно увеличить бюджет на субсидии

Автор: Артем Горовенко

Верховная рада должна в ближайшее время внести изменения в бюджет и увеличить объем средств на субсидии.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Цена на энергоносители растет, и единственный механизм, который может защитить граждан - это предоставление субсидий", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, власть должна защитить наименее защищенные слои населения, в частности, через механизм субсидий.

"Когда мы его ввели? Тогда, когда в 2015-м году мы спрыгнули с газовой иглы и перенаправили средства из карманов олигархов, которые получали их через НАК "Нафтогаз", напрямую через монетизацию льгот, непосредственно в карман тех, кто платит. С одной стороны ты стимулировал сокращение потребления, с другой стороны деньги оставались у людей", - добавил Порошенко.

По его словам, механизмы субсидий - это абсолютно европейская практика. Часть средств, поступивших из Международного валютного фонда, надо немедленно, буквально в этом же месяце, внести изменения в закон о государственном бюджете и направить на субсидии, убежден Порошенко.

"При цене в 20 тысяч гривен за тысячу кубометров газа 70% украинских домохозяйств будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги", - резюмирует Порошенко.

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Петр ПорошенкоСубсидии в Украине