ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко: Верховная рада должна немедленно увеличить бюджет на субсидии

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 сентября 2021 20:05
Порошенко: Верховная рада должна немедленно увеличить бюджет на субсидии Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада должна в ближайшее время внести изменения в бюджет и увеличить объем средств на субсидии.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Цена на энергоносители растет, и единственный механизм, который может защитить граждан - это предоставление субсидий", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, власть должна защитить наименее защищенные слои населения, в частности, через механизм субсидий.

"Когда мы его ввели? Тогда, когда в 2015-м году мы спрыгнули с газовой иглы и перенаправили средства из карманов олигархов, которые получали их через НАК "Нафтогаз", напрямую через монетизацию льгот, непосредственно в карман тех, кто платит. С одной стороны ты стимулировал сокращение потребления, с другой стороны деньги оставались у людей", - добавил Порошенко.

По его словам, механизмы субсидий - это абсолютно европейская практика. Часть средств, поступивших из Международного валютного фонда, надо немедленно, буквально в этом же месяце, внести изменения в закон о государственном бюджете и направить на субсидии, убежден Порошенко.

"При цене в 20 тысяч гривен за тысячу кубометров газа 70% украинских домохозяйств будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги", - резюмирует Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Субсидии в Украине
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси