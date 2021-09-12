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Порошенко: Верховна рада має негайно збільшити бюджет на субсидії

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Київ, Неділя 12 вересня 2021 20:05
Порошенко: Верховна рада має негайно збільшити бюджет на субсидії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада має найближчим часом внести зміни до бюджету і збільшити обсяг коштів на субсидії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ціна на енергоносії зростає, і єдиний механізм, який може захистити громадян - це надання субсидій", - наголосив Порошенко.

На його думку, влада має захистити найменш захищені верстви населення, зокрема, через механізм субсидій.

"Коли ми його запровадили? Тоді, коли у 2015-му році ми зістрибнули з газової голки і перенаправили кошти з кишень олігархів, які отримували їх через НАК "Нафтогаз", безпосередньо через монетизацію пільг, безпосередньо в кишеню тих, хто платить. З одного боку ти стимулював скорочення споживання, з іншого боку гроші залишалися в людей", - додав Порошенко.

За його словами, механізми субсидій - це абсолютно європейська практика. Частину коштів, які надійшли з Міжнародного валютного фонду, треба негайно, буквально цього ж місяця, внести зміни до закону про державний бюджет й направити на субсидії, переконаний Порошенко.

"При ціні у 20 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу 70% українських домогосподарств будуть неспроможні оплачувати комунальні послуги", - резюмує Порошенко.

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Петро Порошенко Субсидії в Україні
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