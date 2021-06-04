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Порошенко: важливо забезпечити незворотність реформи децентралізації в України

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 10:11
Порошенко: важливо забезпечити незворотність реформи децентралізації в України Фото: Петро Порошенко під час зустрічі з Ґеорґом Мільбрадтом (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґом Мільбрадтом. Під час зустрічі Порошенко наголосив на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Глибоко вдячний пані Канцлеру Меркель за її підтримку у цьому питанні", - наголосив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - наголосив Порошенко. Він додав, що "Європейська солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Порошенко: важливо забезпечити незворотність реформи децентралізації в України

Важливу увагу на зустрічі також було приділено ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

Нагадаємо, раніше Верховна рада може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації в квітні. Оптимістичний сценарій - прийняття у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року).

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