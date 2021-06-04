Порошенко: важливо забезпечити незворотність реформи децентралізації в України

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґом Мільбрадтом. Під час зустрічі Порошенко наголосив на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками.

"Глибоко вдячний пані Канцлеру Меркель за її підтримку у цьому питанні", - наголосив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - наголосив Порошенко. Він додав, що "Європейська солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Важливу увагу на зустрічі також було приділено ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.