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Порошенко звільнив голову Луганської ОДА

Новини » Політика    22.11.2018 - 22:51
Порошенко звільнив голову Луганської ОДА
Фото: Юрій Гарбуз (із відкритих джерел)

Гарбуз обіймав посаду очільника ОДА з квітня 2016

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента №383/2018, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Звільнити Юрія Григорійовича Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Юрія Гарбуза було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації 29 квітня 2016 року.

До призначення Гарбуз був народним депутатом і входив у фракцію "Блоку Петра Порошенко" в Раді. Також був заступник голови Комітету з питань запобігання та протидії корупції. Крім того, до обрання в Раду він був радником екс-голови Луганської ОДА Ірини Веригіної.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що уряд погодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, Київської ОДА Олександра Горгана, Чернівецької ОДА Олександра Фіщука, а також Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

Про звільнення Гарбуза говорили давно. Весь цей час у Гарбуза розвивався конфлікт з нардепом Сергієм Шаховим, який формально представляє групу "Воля народу", хоча йшов в Раду від "Нашого краю". Також у Шахова хороші стосунки з керівником фракції БПП Артуром Герасимовим.

 

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