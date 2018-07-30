Порошенко уволил директора института стратегических исследований Горбулина

На должность директора назначен Ростислав Павленко

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с должности директора Национального института стратегических исследований. Соответствующий указ №219 подписан президентом 30 июля.

"Освободить Горбулина Виктора Павловича с должности директора Национального института стратегических исследований в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины", - говорится в тексте указа.

Указом №221 на должность директора Национального института стратегических исследований назначен Ростислав Павленко.

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе Порошенко.

Отметим, с декабря 2014 года Павленко занимал должность заместителя главы Администрации президента. В Администрации он отвечал за вопросы гуманитарной политики.

Напомним, 5 августа 2014 года Порошенко назначил Горбулина директором Национального института стратегических исследований.