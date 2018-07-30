Порошенко звільнив директора інституту стратегічних досліджень Горбуліна

На посаду директора призначений Ростислав Павленко

Президент Петро Порошенко звільнив Володимира Горбуліна з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень. Відповідний указ №219 підписаний президентом 30 липня.

"Звільнити Горбуліна Віктора Павловича з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з переходом на роботу в Національну академію наук України", - йдеться в тексті указу.

Указом №221 на посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень призначений Ростислав Павленко.

"Призначити Павленка Ростислава Миколайовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі Порошенко.

Зазначимо, з грудня 2014 року Павленко обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента. В Адміністрації він відповідав за питання гуманітарної політики.

Нагадаємо, 5 серпня 2014 року Порошенко призначив Горбуліна директором Національного інституту стратегічних досліджень.