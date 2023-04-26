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Порошенко про український експорт: Європа має вибрати, що важливіше - гроші чи безпека

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Середа 26 квітня 2023 20:35
Порошенко про український експорт: Європа має вибрати, що важливіше - гроші чи безпека Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що проблему обмеження українського експорту можна вирішити через грошові компенсації польським фермерам. Експорт сільгосппродукції в Європу для України важливий як повітря, тому треба негайно вирішувати цю проблему з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Якщо у першому кварталі експорт аграрної продукції України складав 7 млрд, то експорт до країн Євросоюзу складав 5 млрд. З них абсолютна більшість - до наших східних країн-партнерів. І як тільки Польща заявила про те, що вона припиняє експорт і транзит, то одразу ж це мало ефект доміно і більшість інших країн так само зупинилися", - заявив Порошенко.

На його думку, нам треба вирішувати це на рівні Єврокомісії. Це питання мільярдів експортних надходжень. Це питання платіжного балансу.

"Поки що я вважаю, що шанси не втрачені. І ми дуже чекаємо цього. Це питання "або - або". Є таке прислів’я: якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, а видатки. Цю проблему можна вирішити грошима, шляхом компенсації польським фермерам. І якщо фермери компенсуються, то це означає, що транзит є безперешкодним. І це означає, що Україна не втратить мільярди доларів експорту", - додає Порошенко.

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