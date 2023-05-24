Порошенко: Україна отримала вікно можливостей для вступу в ЄС, ми маємо ним скористатись

Пʼятий президент Петро Порошенко, який в Брюсселі проводить зустрічі з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії, заявив, що важливо зробити все, щоб передвступні переговори України з Євросоюзом почалися ще до кінця цього року - до виборів у Європарламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час переговорів з єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Олівером Варгеї та виконавчим віце-президентом ЄК Валдісом Домбровскісом.

"Ми обговорили підготовку початку переговорів по вступу України до ЄС і виконання 7 критеріїв, які були оголошені президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і мають принципове значення. Починаючи від незалежності антикорупційних органів і завершуючи Конституційним Судом і принципами його формування", - зазначив Порошенко.

На його думку, Україна взяла на себе зобов’язання і негайно має імплементувати їх в своє законодавство. Потрібна рішучість дій, консолідована робота парламенту, уряду і президента, бо нічого важливішого за нашу перемогу і вступ до НАТО, вступ до ЄС немає, переконаний Порошенко.

"Робота попереду величезна. Рівень оцінки, рівень інформованості дуже великий. Але я з оптимізмом дивлюся на перспективи, тому що це в інтересах України. Проводити реформи під час війни можливо і необхідно", - додав він.