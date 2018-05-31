Порошенко: в Украине сосуществование религий и культур всегда решалось мирно

В Украине самый сложный вопрос - сосуществование религий и культур, заявил Порошенко

В Украине сосуществование религий и культур всегда решался мирно, в правовом поле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Горжусь, что в Украине самый сложный вопрос - сосуществование религий и культур - всегда решался мирно, в правовом поле. Единственное, что нарушило наш внутренний мир - агрессия РФ. Спасибо представителям всех церквей, которые молятся каждый день за мир в Украине… Молюсь за то время, когда у нас будет единая поместная Украинская православная церковь, когда у нас все церкви будут равны перед законом и церковь будет отделена от государства. И мы сохраним конституционное право каждого гражданина избирать свой путь к Богу", - заявил президент.

Порошенко надеется, что украинцы получат Томос о единой поместной Украинской православной церкви.

Напомним, 24 апреля Порошенко сообщил, что Патриарх поместной православной церкви будет избираться в Украине.