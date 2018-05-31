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Порошенко: в Україні співжиття релігій і культур завжди вирішувалося мирно

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 11:26
Фото: Петро Порошенко (УНІАН)
Фото: Петро Порошенко (УНІАН)

В Україні найбільш складне питання - співіснування релігій і культур, заявив Порошенко

В Україні співжиття релігій і культур завжди вирішувалося мирно, в правовому полі. Про це заявив президент України Петро Порошенко в Twitter.

"Пишаюся, що в Україні найскладніше питання - співжиття релігій і культур - завжди вирішувалося мирно, в правовому полі. Єдине, що порушило наш внутрішній мир - агресія РФ. Дякую представникам усіх церков, які моляться кожен день за мир в Україні... Молюся за той час, коли у нас буде єдина Помісна Українська Православна Церква, коли у нас усі церкви будуть рівні перед законом і церква буде відділена від держави. І ми збережемо конституційне право кожного громадянина обирати свою дорогу до Бога", - заявив президент.

Порошенко сподівається, що українці отримають Томос про єдину помісну Українську православну церкву.

Нагадаємо, 24 квітня Порошенко повідомив, що Патріарх помісної православної церкви буде обиратися в Україні.

Порошенко повідомив, що знав про інсценування вбивства журналіста Бабченко Луценко доповів президенту про справу замаху на вбивство Бабченко
Теги публікації: Порошенко Петро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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