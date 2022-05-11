Порошенко: Украина стала крепостью на восточном фланге НАТО

"Мы не можем позволить Путину одержать победу в Украине. Если это произойдет, и это маловероятный сценарий, это было бы поражение не только Украины, но и НАТО и свободного мира. Это было бы поражение демократии перед автократией", - подчеркнул он.

По его мнению, Украина за 8 лет российской агрессии превратилась в крепость на восточном фланге НАТО. Именно мы не позволяем Путину перебросить его войну на другие страны.

"Украинская армия неоднократно доказывала, что воюет в стиле НАТО. И я горжусь тем, что с 2014 года под моим командованием и при помощи наших союзников по НАТО мы не теряли времени, чтобы создать новую украинскую армию с полного нуля", - отметил он.

Порошенко также призвал накануне саммита НАТО в Мадриде рассматривать Украину как наиболее преданного союзника НАТО.

"На поле боя мы доказали, что соответствуем критериям ПДЧ на 100 процентов. Если мы этого не заслуживаем, то кто заслуживает? Настало время для НАТО выучить урок Бухареста. И настало время для НАТО научиться мужеству Украины, - сказал он.

Порошенко убежден, что сейчас Украине нужно больше тяжелого оружия, а также акты о ленд-лизе от союзников, включая Болгарию.

"Нам нужно остановить Путина в Украине и остановить его сегодня. Иначе российские танки и крылатые ракеты могут появиться где угодно, даже в Болгарии. Не недооценивайте этот вызов. Чем больше Украина получит оружия, чем больше западной поддержки придет в Украину, чем больше санкций будет против России, тем быстрее закончится эта война", - добавил он.

Порошенко также отметил, что сейчас мы живем в переломный момент истории и только от нас зависит как будет выглядеть мир завтрашнего дня.