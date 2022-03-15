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Порошенко: если Украина перестанет стрелять - Украины не станет

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 17:26
Порошенко: если Украина перестанет стрелять - Украины не станет Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Ключевым компонентом прочности Украины после 24 февраля стало единство всего общества в борьбе против российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пятого президента Петра Порошенко BBC.

"Единство является ключевым компонентом прочности Украины. Мир уже не будет таким, каким он был до 24 февраля этого года. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. И не важно, опытным или не опытным является президент Зеленский, мы в Украине все объединенные. Мы все вместе. Мы это демонстрируем уже в течение 19 дней, и делаем это очень эффективно. Я сделаю все от меня зависящее с тем, чтобы на переговоры президент Зеленский поехал как крепкий лидер объединенной страны, которую уважают во всем мире", - заявил Порошенко.

Также политик убежден, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим сделать.

"Я уверен, что глава государства должен идти на такие переговоры с сильной позицией, при поддержке единства внутри нашего государства и при единстве всего мира. Сейчас мы смогли разрушить сценарий Путина. И это очень важная вещь, что мы должны демонстрировать с нашей стороны позицию силы. В противном случае мы просто истощимся. Если Украина перестанет стрелять - не станет Украины. Если перестанет стрелять Россия - придет мир. Это очень просто", - заявил Порошенко.

Он также призвал союзников открыть второй фронт и предоставить Украине еще больше оружия, боеприпасов и амуниции.

"Сейчас самое время для внедрения новой формы нашего сотрудничества. Наши резервы, наши склады пустеют. Их надо пополнять. Ведь настоящей целью Путина является не Украина. Это его война против всего Запада. И, возможно, это довольно отдаленное сравнение со Второй мировой войной и Великобританией. Что тогда было сделано? Был открыт второй фронт", - добавил Порошенко.

"Помните - если падет Украина, Путин не остановится. Путин пойдет дальше. А вот если Украина выиграет, тогда это станет символом мира", - резюмирует Порошенко.

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