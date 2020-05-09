Порошенко: Украина остается преданным союзником ЕС

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Порошенко убежден, что ЕС с достоинством пройдет нынешние сложные испытания

Европейский союз преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Об этом написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по случаю Дня Европы, передает РБК-Украина.

"Европа не будет создана сразу или согласно одному единому плану. Она будет построена путем конкретных достижений, которые сначала создадут де-факто солидарность", - именно таким словами 9 мая 1950 года обрисовал будущую Объединенную Европу один из ее отцов-основателей Роберт Шуман. Понадобятся десятилетия веры и стратегического видения, лелеяния и защиты общих ценностей и кропотливой работы для того, чтобы бывшая мечта выросла в мощный континентальный проект", - написал Порошенко.

Порошенко убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче.

"Украина всегда была и остается верным союзником ЕС в утверждении наших общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле построения Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий. Искренне благодарны Евросоюзу за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии. Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим", - добавил Порошенко.

Напомним, решение о праздновании 9 мая Дня Европы в Европейском Союзе было принято в 1985 году на Саммите Совета ЕС в Милане.

В свою очередь, в Украине День Европы отмечается ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года. Украина является единственной страной не членом ЕС, в которой День Европы отмечается на государственном уровне.