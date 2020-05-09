Порошенко: Україна залишається відданим союзником ЄС

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Порошенко переконаний, що ЄС з гідністю пройде нинішні складні випробування

Європейський союз подолав не одне випробування і кожного разу виходив сильнішим. Про це написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з нагоди Дня Європи, передає РБК-Україна.

"Європа не буде створена одразу, чи відповідно до одного єдиного плану. Вона буде побудована шляхом конкретних досягнень, які спершу створять де-факто солідарність", - саме таким словами 9 травня 1950 року змальовував майбутню Об’єднану Європу один з її батьків-засновників Роберт Шуман. Знадобляться десятиліття віри та стратегічного бачення, плекання і захисту спільних цінностей та копіткої роботи для того, щоб колишня мрія виросла в найпотужніший континентальний проект", - написав Порошенко.

Порошенко переконаний, що ЄС з гідністю пройде і нинішні складні випробування, стане ще сильнішим та міцнішим.

"Україна завжди була і залишається відданим союзником ЄС в утвердженні наших спільних цінностей, свободи та стабільності, а також у нашій спільній справі з побудови Європи незаперечного авторитету верховенства права, надії на процвітаюче майбутнє для всіх і вільної від територіальних посягань та розподільчих ліній. Щиро вдячні Євросоюзу за незмінну і тверду підтримку як на полях реформ, так і на фронті протидії російській агресії. Майбутнє України в ЄС! Разом ми обов’язково переможемо", - додав Порошенко.

Нагадаємо, рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані.

Своєю чергою, в Україні День Європи відзначається щорічно у третю суботу травня, починаючи з 2003 року. Україна є єдиною країною не членом ЄС, в якій День Європи відзначається за державному рівні.