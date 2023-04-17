Порошенко про трибунал над Путіним: без цього глобальна безпека буде під питанням

"Всі були шоковані останніми доказами російських звірств в Україні. Це показало, що між російською терористичною державою та Ігілом немає різниці. І це – тисячі таких катастроф в Україні за останній рік. Я був серед перших українських військових, які прийшли в Бучу і на власні очі побачили вулиці, повні мертвих людей, без голів, без рук", - заявив Порошенко.

Крім того, на його думку, рішення Європейської Ради визнати групу Вагнера терористичною організацією, відповідальною за цей геноцид, це теж додатковий крок до відповідальності Росії.

Він також наголосив, що притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини - це один із ключових факторів не лише для України, а й для континенту і для світу.

"Принаймні я можу пообіцяти, що я, моя команда, український народ і українські Збройні сили зроблять усе можливе, щоб притягнути його за ґрати в Гаагу. Тому що це акт справедливості. Тому що без цієї справедливості не буде перемоги. Але я не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Для перемоги нам потрібна депутінізація Європи, депутінізація Росії і, зрештою, депутінізація світу. Без цього стійка ситуація з безпекою все ще під питанням", - резюмує Порошенко.